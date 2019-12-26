Вагоностроение Украины: итоги ноября и 11 мес. 2019 года

По данным Государственной службы статистики Украины (Госстат) в ноябре 2019 года в Украине произведено 700 несамоходных вагонов грузовых и вагонов-платформ, железнодорожных или трамвайных. Это на 21,4% меньше, чем в октябре 2018 года.

Всего за 11 мес. 2019 года украинскими вагоностроительными предприятиями выпущено 10041 грузовых вагонов (-1,5% год к году). Таким образом впервые с начала года выпуск такой техники оказался меньше, чем прошлом году.

Отметим, что в официальной статистике по данной статье учитываются также вагоны, которые не имеют права выхода на пути “Укрзализныци”. Например, шахтные вагонетки.

Крупнейшим вагоностроительным предприятием Украины остается Крюковский ВСЗ (Кременчуг), на мощностях которого в январе-ноябре 2019 года произведено 4949 грузовых вагонов (+50,3% год к году).

Напомним, что за 10 мес. 2019 года украинскими предприятиями выпущен 9341 грузовой вагон (+0,5% год к году).

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