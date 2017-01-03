«АрселорМиттал Кривой Рог» начал производство новой катанки для «Стальканата»

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В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) освоило выпуск высокоуглеродистой стали марки 85 для производства катанки с содержанием углерода 0,82-0,89 на МПС-250/150-6 согласно опытному заказу (110 тонн). В сообщении АМКР уточняется, что заказчик — крупнейший Читать далее

«Азовсталь» намерена вытеснить российские крановые рельсы с рынка Украины

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ЧАО “Азовсталь” (Мариуполь) освоило производство крановых рельсов КР80. «С выпуском нового продукта предприятие завершает формировать линейку самых востребованных в промышленности крановых рельсов», — говорится в сообщении пресс-службы группы «Метинвест», в состав которой входит меткомбинат.

Набсовет продлил полномочия гендира «Трубостали»

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Наблюдательный совет ЧАО «Трубный завод «Трубосталь» (Коростень, Житомирская обл.) пролонгировал полномочия действующего генерального директора предприятия Владимира Спарыняка до конца 2017 года. Предприятие входит в сферу влияния металлотрейдеров, близких к «Запорожстали».

Экологи сертифицировали украинскую арматуру

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В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) прошел сертификационный аудит соответствия одного из видов арматурного проката экологическим критериям. Корпоративная газета АМКР «Металлург» сообщает, что по итогам проверки получен соответствующий сертификат.

Производство ЖРС, чугуна и стали в Украине за 11 месяцев 2016 года — Укрметаллургпром

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Производство основных видов металлопродукции в ноябре 2016 года составило: — чугуна — 1,9 млн тонн (ср.сут. пр-во – 63,6 тыс. тонн; +1,1 тыс. тонн/сут. или +2% к октябрю); — стали – 1,9 млн тонн (64,8 тыс. тонн, +0,1 тыс. тонн/сут. Читать далее

Сколько металлопроката потребят в Украине в 2017 год — прогноз «Метинвеста»

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По итогам 2016 года видимое потребление металлопроката в Украине увеличится на 26%. В 2017 году темпы роста сократятся до 7%.

Кто такие «Вартис» — новый сетевой металлоторговец?

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В конце октября 2016 года один из крупнейших металлоторговцев Украины Группа «Викант» заявила о создании новой управляющей компании. Именно ей подчинили все филиалы, которые ранее управлялись разными юридическими лицами в Кривом Роге и Киеве. Однако это была лишь часть информации Читать далее

Зачем украинской компании ехать в Москву на «Металл-Экспо»

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В первой декаде ноября 2017 года в Москве состоялась международная промышленная выставка «Металл-Экспо». В этом году приняли участие и представили свои экспозиции более 530 компаний и 32 стран мира. Выставку посетили около 27 тыс. человек. Интересно, что из Украины в Читать далее

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook на 2 декабря 2016 года

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Продолжаем отслеживать работу с соцсетями тех, кто имеет отношение к металлургии и металлорынку. третья итерация рейтинга — по состоянию на 1 ноября 2016 года.