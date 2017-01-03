«АрселорМиттал Кривой Рог» начал производство новой катанки для «Стальканата»

В первой декаде ноября 2017 года в Москве состоялась международная промышленная выставка «Металл-Экспо». В этом году приняли участие и представили свои экспозиции более 530 компаний и 32 стран мира. Выставку посетили около 27 тыс. человек. Интересно, что из Украины в Читать далее →