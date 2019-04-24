На заводах “Интерпайп” с апреля 2019 году повысили зарплату

С 1 апреля 2019 года зарплата производственного персонала (рабочих и РСС) промышленных активов компании ИНТЕРПАЙП (Днепр) увеличена в среднем на 20%. Об этом говорится в сообщении компании.

“22 апреля сотрудники уже получили аванс за апрель с учетом данного повышения”, – уточняют в ИНТЕРПАЙП.

Наибольший рост оклада – до 25% – получит основной производственный персонал, работающий по профессиям с длительным сроком обучения или дефицитным на рынке труда.

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На предприятиях компании в Днепре, Никополе и Новомосковске работает 12 тыс. человек.

Ранее о повышении зарплаты на своих активах заявили Группа Метинвест и АрселорМиттал Кривой Рог.

“С 2015 года мы регулярно повышаем зарплату рабочим и производственному персоналу. Несмотря на многочисленные торговые барьеры и ограничения, с которыми сталкивается Компания на внешних рынках, мы находим возможности для роста зарплаты и остаемся гарантом стабильности для наших сотрудников”, – цитируется Фади Храйбе, генеральный директор ИНТЕРПАЙП.

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ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. В 2018 году реализовано 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

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